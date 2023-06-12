Санкт-Петербург, 12 июня, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Работа аэропорта «Пулково» продолжается в штатном режиме, а сообщения, что авиарейсы задерживают из-за нашествия пчёл, не соответствуют действительности. Об этом 12 июня сообщили РИА Новости в управляющей компании санкт-петербургской воздушной гавани.

Spb.sledcom.ru Автомобиль в Пулково

«Возможные задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее о задержке рейса из Санкт-Петербурга в Казань из-за роя пчёл, окруживших трап, сообщили на РЕН ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, в 2018 году пчёлы покусали пассажиров самолёта в аэропорту Внуково. Это произошло из-за того, что в грузовом отсеке разгерметизировался контейнер с насекомыми. Пассажиров пришлось срочно эвакуировать и искать для них новый борт.