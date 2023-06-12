Лондон, 12 июня, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В течение ближайших дней украинские военные проведут «крупную атаку» в одной из частей Донбасса. Об этом 12 июня заявил комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, его слова привёл телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ближайшие несколько дней мы должны ожидать крупной атаки в той или иной части Донбасса», — сказал председатель комитета британского парламента.

По словам Эллвуда, сейчас ВСУ ведут «зондирующие и формирующие операции», в то время как главные силы и средства украинской армии пока находится в резервах, готовых к «единственной атаке».

Также политик призвал союзников передать Украине больше танков, истребителей F-16 и ракет большой дальности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Киев не считается с колоссальными потерями ВСУ на запорожском фронте и бросает в атаку всё новые силы. Он добавил, что руководство украинской армии всё время доукомплектовывает и укрепляет свои подразделения и отправляет их в бой.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 6 июня рассказал, что ВСУ за три дня попыток контрнаступления потеряли свыше 3,7 тыс. человек. Также он уточнил, что за это время украинская армия лишилась 52 танков, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобилей, пяти самолётов, двух вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотников.