Донецк, 12 июня, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало момент удара российского беспилотника по опорному пункту украинских войск. Видео опубликовано в понедельник, 12 июня.

Кадр из видео с Телеграм-канала Минобороны Кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

На кадрах, снятых непосредственно камерой самого БПЛА, видно, как он стремительно подлетает к одному из опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении. Националисты установили на нём пулемёты и противотанковые средства поражения. Российские военные вскрыли расположение опорного пункта и применили ударный беспилотник.

Удар оказался мощным, на кадрах видно разлетевшиеся в стороны осколки. В результате российские военные уничтожили опорный пункт с расположенным на нём вооружением.

Ранее ИА Регнум также показывало кадры с российского беспилотника, поразившего ещё один опорный пункт ВСУ на том же направлении. Операторы БПЛА вскрыли оборудованную позицию украинских националистов и нанесли удар дроном. В результате ликвидировали огневую точку боевиков.