Вашингтон, 12 июня, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Украинская армия в ходе контрнаступления старается уничтожать огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» российской армии, справедливо считая их смертоносным оружием, сообщило издание 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

В статье офицера НАТО Ставроса Атламазоглу «Термобарические «вакуумные бомбы»: Украина должна опасаться самого свирепого оружия Путина» сказано, что ВСУ уделяют приоритетное внимание уничтожению «Солнцепёков».

«Использование [ВСУ] беспилотников и [средств] радиоэлектронной борьбы означает, что украинские силы активно ищут смертоносные российские системы вооружения, которые считаются важными целями», — написал автор статьи.

Он сообщил, что одиночный комплекс ТОС-1А может остановить механизированную атаку противника. По словам представителя НАТО, «Солнцепёки» стоят на вооружении элитных формирований российской армии, таких как Воздушно-десантные войска ВДВ.

Автор материала утверждает, что ВСУ уничтожили две установки «Солнцепёк» в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня обозреватель Харрисон Касс в статье «ТОС-1А: у Путина есть «вакуумная бомба», которую он использует для борьбы с Украиной» для 19FortyFive сообщил, что ВСУ несут большие потери из-за применения «Солнцепёков» российской армией.