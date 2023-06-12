Офицер НАТО заявил о страхе ВСУ перед «самым свирепым оружием Путина»
Обозреватель 19FortyFive Атламазоглу: ВСУ следует опасаться российских термобарических снарядов
Вашингтон, 12 июня, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Украинская армия в ходе контрнаступления старается уничтожать огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» российской армии, справедливо считая их смертоносным оружием, сообщило издание 19FortyFive.
В статье офицера НАТО Ставроса Атламазоглу «Термобарические «вакуумные бомбы»: Украина должна опасаться самого свирепого оружия Путина» сказано, что ВСУ уделяют приоритетное внимание уничтожению «Солнцепёков».
«Использование [ВСУ] беспилотников и [средств] радиоэлектронной борьбы означает, что украинские силы активно ищут смертоносные российские системы вооружения, которые считаются важными целями», — написал автор статьи.
Он сообщил, что одиночный комплекс ТОС-1А может остановить механизированную атаку противника. По словам представителя НАТО, «Солнцепёки» стоят на вооружении элитных формирований российской армии, таких как Воздушно-десантные войска ВДВ.
Автор материала утверждает, что ВСУ уничтожили две установки «Солнцепёк» в Запорожской области.
Как сообщало ИА Регнум, 5 июня обозреватель Харрисон Касс в статье «ТОС-1А: у Путина есть «вакуумная бомба», которую он использует для борьбы с Украиной» для 19FortyFive сообщил, что ВСУ несут большие потери из-за применения «Солнцепёков» российской армией.