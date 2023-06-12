Мелитополь, 12 июня, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении, сообщил 12 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов радиостанции «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идёт в бой, идёт вперёд. При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России», — рассказал Рогов.

Он сообщил, что российские бойцы продвигаются в сторону села Нескучное в ДНР и выбивают вражеские силы из Макаровки. Продвижению наших войск помогает артиллерия, нанося удары по позициям ВСУ.

«Сейчас там для нацистов сущий ад, без преувеличения», — подчеркнул Рогов.

11 июня Рогов сообщил, что российским бойцам пришлось отступить из Нескучного на подготовленные позиции после тяжёлых боёв. Это потребовалось, чтобы избежать отступления.

Как сообщил 12 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, военнослужащие, находящиеся в районе Времевского выступа, за последние сутки отразили три атаки ВСУ. Потери противника составили 120 человек, два танка и три бронемашины.