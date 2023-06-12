ЛНР, 12 июня, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Российские силы заблокировали попытку украинских военных атаковать на луганском направлении, уничтожив колонну бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Белогоровки, сообщил 12 июня военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Противник не оставляет попыток проникать на наши позиции», — сообщил военкор.

Он отметил, что ВСУ попытались атаковать российские позиции сразу с двух сторон — на Кременном и Белогоровском флангах.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве обороны 12 июня заявили о продолжении попыток украинских войск наступать на южнодонецком направлении. Так в районе Времевского выступа российские военные отразили три украинские атаки.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили 12 июня, что российские войска успешно отразили две атаки украинской армии. Потери ВСУ на донецком направлении составили до 140 военных.

Кроме того, группировка «Юг» Вооружённых сил России отразила атаку украинской штурмовой группы на соледаро-артёмовском направлении. Российским военнослужащим 12 июня также удалось сорвать попытку противника провести разведку боем на лисичанском направлении.