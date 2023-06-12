Вашингтон, 12 июня, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Власти США предлагают включить в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) шесть постоянных членов без права вето. Об этом 12 июня сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Anna Moneymaker: Getty Images via AFP Совет Безопасности Организации Объединённых Наций

Как рассказали последние, президент США Джо Байден собирается с помощью реорганизации Совбеза расширить влияние развивающихся стран в ООН. Также американские власти с помощью этого намерены «восстановить доверие» к органу.

Также указывается, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в данный момент ведёт консультации с дипломатами из 193 стран — членов организации, выясняя их мнение о возможности такого расширения Совбеза до ежегодной встречи мировых лидеров, которая состоится в Нью-Йорке осенью нынешнего года.

При этом уточняется, что, по данным газеты, американский президент выступает за проведение реформы, так как США сталкиваются «с серьёзными проблемами в достижении консенсуса в мире, который становится все более расколотым». В связи с этим, по словам источников, Томас-Гринфилд делает попытки «сформировать консенсус по разумному, заслуживающему доверия предложению, которое действительно может быть успешным и привести к реформе».

При этом, по информации газеты, для реформы Совбеза ООН необходимо одобрение не менее чем 128 из 193 её государств — членов и ратификации всеми постоянными членами СБ, так как для неё необходимо изменить устав всемирной организации. Авторы публикации также усомнились в том, что такие изменения одобрит американский Конгресс.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всё, что может способствовать повышению эффективности работы ООН важно, однако любые реформы должны быть продуктом общего согласия. Он подчеркнул, что вопрос о реформировании всемирной организации обсуждается многими странами уже не один год.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что членам международного сообщества нужно создавать возможности для переговоров, чтобы избежать раскола мира на две части. Он добавил, что считает возможным построение мира без ядерного оружия, назвав при этом «совершенно недопустимой» ядерную программу Северной Кореи.