Москва, 12 июня, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после завершения торжественной части церемонии награждения в День России пошутил над гендиректором Первого канала Константином Эрнстом, когда увидел его без бокала шампанского в руках. Об этом сообщило РИА Новости.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин после торжественной церемонии вручения Государственных премий РФ

«Деятелям искусства? Не?» — спросил Путин у Эрнста во время общения с награждёнными.

Глава телеканала сказал «не», но, улыбнувшись, взял бокал по предложению президента.

«Боится, развяжет его», — пошутил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему в этом году во время трансляции церемонии награждения 12 июня не показали, как Путин дарил цветы женщинам. Официальный представитель Кремля рассказал, что президент дарил букеты, но в другом зале, этого не показали в трансляции.