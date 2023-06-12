Москва, 12 июня, 2023, 16:58 — ИА Регнум. У России много друзей по всему миру, которые руководствуются собственными представлениями о том, что такое хорошо, а что плохо, заявил 12 июня президент России Владимир Путин в ходе общения с лауреатами государственной премии.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

«Коллеги в гуманитарных областях, многие из них во всяком случае, далеки от того, чтобы попадать под какое-то давление», — заявил глава государства.

Президент добавил, что эти люди самодостаточные, они руководствуются своими убеждениями о том, что такое хорошо, что такое плохо и что нужно делать.

Путин в День России вручил госнаграды в Кремле, после чего пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. Среди них сотрудники Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Президент, в частности, отметил, что у института очень хороший международный коллектив и международная деятельность, которая, несмотря ни на что, не останавливается и развивается.

Также в День России Путин заявил, что формировать мысли может только настоящее искусство. Глава государства обратил внимание на слова лауреата госпремии гендиректора Первого канала Константина Эрнста о том, что кино — это не только или не столько развлечение, сколько формирование образа мысли.