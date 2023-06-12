Стамбул, Турция, 12 июня, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Полиция Стамбула задержала 12 июня двух человек, причастных к убийству туриста из России. По данным источника в стамбульской полиции, сейчас ищут третьего подозреваемого в нападении на российского гражданина.

Global Look Press/Umit Kozan Полиция Стамбула

«В ходе расследования благодаря изучению показаний очевидцев и анализу записей с камер наблюдения были задержаны двое подозреваемых», — сообщил ТАСС источник в полиции.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели 12 июня в центре Стамбула туриста из России Вячеслава Нечипорчука. Его смертельно ранили в уличной драке.

По данным местной полиции, группа из четырёх человек напала на туриста, требуя, чтобы он отдал телефон. Мужчина оказал сопротивление и получил удар ножом.

Нападение на Нечипорчука произошло неподалёку от туристической площади Таксим в районе Бейоглу. О происшествии сообщил 12 июня турецкий телеканал Habertürk.