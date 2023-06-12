Москва, 12 июня, 2023, 13:01 — ИА Регнум. 12 июня, в День России, из Калуги отправлена первая партия гуманитарной помощи жителям Белгородской области. В отправке приняли участие председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Из Калуги в Белгородскую область отправлена гуманитарная помощь

20 тонн продуктов питания, воды, средств личной гигиены, детских вещей собраны партией «Единая Россия» по поручению губернатора Владислава Шапши.

Груз собран с участием жителей и администраций Дзержинского, Жиздринского, Жуковского и Сухиничского районов, представителей бизнеса.

«Символично, что это произошло в День России — праздник, который символизирует нашу сплоченность. Мы и дальше будем поддерживать белгородцев. Единством регионов сильна Россия», — подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Калужское региональное отделение партии «Единая Россия» поможет и тем жителям Белгородской области, которые вынужденно покинули свой регион и прибыли на территорию Калужской области. Обратиться можно в Региональную общественную приемную по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, кабинет 117, тел.: 8 (48-42) 22-42-62. Также работает горячая линия фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании: 8(920) 885-30-40 и штаба «МыВместе»: 8(4842) 20-01-65.