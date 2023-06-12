Донецк, 12 июня, 2023, 16:56 — ИА Регнум. При обстреле Киевского района в Донецке, совершённого 12 июня ВСУ, погибла девушка, есть раненые. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Погибшая женщина после обстрела Киевского района со стороны ВСУ

«Погибла девушка. Анкетные данные и информация о раненых уточняются», — написал глава города.

По его данным, ВСУ обстреляли территорию возле железнодорожного вокзала. Как сообщили «Известия», погибшей было 20 лет, её двухлетний ребёнок получил ранение.

Кулемзин также сообщил, что украинская сторона 12 июня обстреляла другие районы города. В Куйбышевском районе взрывы повредили частные дома, в один из них было прямое попадание. В Киевском районе снаряд перебил троллейбусную сеть. Также ВСУ обстреляли посёлок шахты Лидиевка в Кировском районе.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее сообщил, что с украинской стороны скопили серьёзные силы возле Угледара и Авдеевки. По его данным, противник рассматривает донецкое направление как одно из перспективных для удара.