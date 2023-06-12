Киев, 12 июня, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что отправился на Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом 12 июня написал глава агентства в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Отправился на Украину, где встречусь с президентом»,— говорится в сообщении.

Гросси в ходе визита на Украину также намерен посетить Запорожскую АЭС. Он собирается оценить ситуацию на ЗАЭС, провести ротацию команды экспертов МАГАТЭ и представить программу помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Гросси объявил об усилении присутствия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС. Он пообещал руководить следующей ротацией миссии МАГАТЭ по поддержке Запорожской АЭС с усиленной командой.

При этом гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что власти Украины де-факто не поддержали предложения главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС и продолжают вести себя «как хотят», обстреливая инфраструктуру ЗАЭС.

В брызгальном бассейне Запорожской АЭС 11 июня обнаружили осколок от снаряда американской гаубицы М777, которые используют ВСУ. Осколки от снаряда обнаружили при проведении работ по очистке.