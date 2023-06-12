Киев, 12 июня, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Запорожской области составляют несколько десятков человек, заявил источник в украинской армии, сообщило издание Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Представитель ВСУ заявил о тяжёлых попытках атаковать российские подразделения на направлении Орехов — Токмак. По его словам, ВСУ несут значительные потери в бронетехнике и живой силе.

При этом он уточнил, что украинская сторона потеряла в этом районе «более чем десятки солдат», и указал на сопротивление со стороны российских военных и на проблемы, создаваемые российскими укреплениями и радиоэлектронными помехами.

Отмечается, что ВСУ могут столкнуться также с проблемами, связанными с погодой: попыткам атаковать российские подразделения могут помешать дожди.

6 июня российский министр обороны Сергей Шойгу оценил трёхдневные потери ВСУ в 3,7 тыс. человек. Кроме того, российские военные уничтожили большое количество украинской военной техники.

8 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ перешли в Запорожской области в масштабное контрнаступление, бросив максимальные силы военных и техники.

Основной удар ВСУ сосредоточили южнее и юго-восточнее Орехова в направлении Токмака. Он добавил, что украинская сторона понесла огромные потери, так и не прорвав российскую оборону.

В этот же день командующий группировкой российских войск генерал-полковник Александр Романчук заявил, что потери ВСУ на запорожском направлении составили 350 человек личного состава, три танка немецкого производства и более десяти боевых машин пехоты.

12 июня Рогов заявил, что украинское руководство продолжает отправлять новые силы в Запорожскую область, не считаясь с колоссальными потерями. По его данным, на запорожском направлении ВСУ сосредоточили более 100 тысяч боевиков.

Также сообщается о больших потерях ВСУ в плане военной техники. Комментируя контрнаступление ВСУ, журналист CNN Фред Плейтген заявил, что «Украине приходится нелегко».

Wall Street Journal опубликовал материал, в котором украинский солдат рассказал о том, какое сопротивление встретили ВСУ, перейдя дорогу за Малой Токмачкой в Запорожской области. Поля оказались заминированы, российские военные вели обстрел с воздуха. Солдат рассказал, что украинскую армию ждала «стальная стена».