Москва, 12 июня, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин регулярно проходит медицинский осмотр и следит за своим здоровьем. Он заявил об этом 12 июня во время беседы с лауреатами государственных премий в Кремле.

Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения Государственных премий РФ

В ходе традиционного неформального общения участники церемонии вручения государственной премии пожелали российскому лидеру здоровья и сил, «чтобы к врачам не обращаться», на что он ответил, что для этого необходимо на регулярной основе обращаться к медикам.

«Регулярно прохожу медосмотры. Надо делать, наверное, всем», — сказал он.

Также Путин, отвечая на реплику одного из участников церемонии о том, что регулярные занятия спортом способствуют очищению организма от ненужных клеток на молекулярном уровне, отметил, что нужно так очищаться в широком смысле этого слова.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая стало известно, что в 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошёл 51 млн россиян. По данным Минздрава, такие обследования помогают выявить заболевания на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Проведение медосмотров и диспансеризации — это одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение».