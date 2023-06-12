Турин, Италия, 12 июня, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Международная федерация скалолазания (IFSC) допустила россиян и белорусов до турниров, начиная с 2024 года. 12 июня исполнительный совет организации одобрил начало процесса допуска.

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В федерации заявили, что российские и белорусские скалолазы смогут выступать на соревнованиях, но в нейтральном статусе. Для этого им понадобятся соответствующие лицензии для регистрации на мероприятиях IFSC. Сообщается, что совет принял такое решение, основываясь на рекомендациях целевой группы о принципах разделения спорта и политики.

«Рекомендации были даны после консультаций с комиссией спортсменов IFSC и широким кругом заинтересованных сторон, включая представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов крупных соревнований. Комиссия спортсменов IFSC и национальные федерации были проинформированы об этом решении во время телефонной конференции на прошлой неделе», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

В организации также отметили, что представители правительств России и Белоруссии и должностные лица стран по-прежнему не могут посещать соревнования, а на территориях этих государств не будут проходить её мероприятия.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал очевидной дискриминацией решения МОК в отношении российских спортсменов. Он заявил, что критерии комитета нарушают права человека. Поздняков подчеркнул, что на это неоднократно обращали внимание международные эксперты, но их позицию полностью проигнорировали.

Как сообщало ИА Регнум, министерства иностранных дел Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили против возвращения российских спортсменов на международные соревнования. В совместном заявлении они отметили, что сожалеют из-за решения МОК об изменении позиции не приглашать и не разрешать россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях.