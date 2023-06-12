Москва, 12 июня, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Жена убитого в Новой Москве депутата из Ханты-Мансийского автономного округа Александра Колодича получила множественные ножевые ранения и находится в реанимации в бессознательном состоянии. Об этом 12 июня сообщили «Известия», ссылаясь на источник.

Павел Бедняков/РИА Новости Палата реанимации

По данным журналистов, женщина потеряла много крови, злоумышленник повредил ей сухожилия и сосуды на руках. Также потерпевшая получила ранения в живот. Ей переливают кровь и плазму.

Тело Колодича и его раненную жену нашли в подвале частного дома в Новой Москве. Правоохранители задержали рабочего, который помогал семье ухаживать за приусадебным участком. Его подозревают в совершении преступления. Дело находится на контроле столичной прокуратуры.

Колодичу было 58 лет. В региональном заксобрании он состоял во фракции «Единой России», возглавлял Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.