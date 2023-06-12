Москва, 12 июня, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Украинские войска обстреливают жилые кварталы и гуманитарные объекты, хотя с военной точки это не имеет никакого смысла. Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с лауреатами государственных премий в Кремле.

Александр Рюмин/ТАСС Шебекино. Автомобили, пострадавшие от обстрела со стороны ВСУ

Глава государства отметил, что он в данном случае не говорит о причинах происходящего, чтобы не вдаваться в «политические дебри».

«Но зачем, прямо скажем, противник бьёт по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чём смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Путин назвал подрыв украинскими боевиками Каховской ГЭС варварской акцией Киева и наглядным примером террористических методов киевского режима. Он подчеркнул, что эти действия ВСУ привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Позднее, 9 июня, Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий подрыва ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области.