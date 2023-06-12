Саратов, 12 июня, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В Энгельсском районе Саратовской области эвакуировали с острова на Волге восемь байдарочников, в числе которых был один ребёнок. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба регионального МЧС.

ГУ МЧС России по Саратовской области Эвакуация с острова 8 байдарочников

Уточняется, что в МЧС около 13:00 (12:00 мск) поступило сообщение с просьбой о помощи, после чего патрульные катера Энгельсского участка ГИМС обнаружили звонивших на острове Черныши на Волге.

«Байдарочников было восемь, возраст разный — самому юному 12 лет, самому взрослому — 63. Заплыв на байдарках начали в субботу (двигались по маршруту с. Красная Поляна Марксовский район — с. Шумейка Энгельсский район)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что байдарочники после ночёвки на острове не смогли из-за ветра, дождя и высоких волн продолжить движение по реке и обратились к спасателям. При этом инспектор ГИМС Роман Карасёв добавил, что путешественников эвакуировали с острова до ближайшей лодочной базы, никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня на юге Красноярского края при купании в карьере утонули две девочки. Дети в возрасте 12 и 13 лет пошли купаться в карьере с разрешения родителей. После их долгого отсутствия взрослые пошли на поиски.