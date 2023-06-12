Мадрид, 12 июня, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель усомнился, что переговоры по урегулированию между Россией и Украиной могут начаться до президентских выборов в США 2024 года. Такое мнение он выразил в своём интервью радиостанции Оndacero.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Боррель посчитал, что президент России Владимир Путин собирается ждать результатов выборов американского президента. Зачем это, по его мнению, нужно, Боррель при этом не уточнил, но заявил, что в ближайшее время не стоит думать о мирных переговорах между Москвой и Киевом.

«У Путина есть цели, которые нужно выполнить, и пока он их не достигнет, он не остановится», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в офисе украинского президента заявили, что переговоры России и Украины, основанные на предложениях, озвученных Бразилией, Индонезией и странами Африки, якобы были бы бессмысленными и опасными для Украины и Европы. Об этом сказал советник главы офиса Михаил Подоляк. Он заявил, что для переговоров «не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов». В свою очередь, российская сторона неоднократно заявляла, что открыта для взаимодействия с украинскими коллегами при соблюдении ряда условий.