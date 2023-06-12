Москва, 12 июня, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Кадры дома, где произошло жестокое убийство в Новой Москве, опубликовал 12 июня РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

На видеозаписи запечатлён коттедж, в котором рабочий сначала расправился с владельцем дома, а потом ранил его супругу ножом. Погибшим оказался депутат из Ханты-Мансийского автономного округа Александр Колодич.

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Тело 58-летнего депутата нашли 12 июня в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Там же обнаружили и госпитализировали жену убитого — женщину 55 лет с множественными ножевыми ранениями.

Ранее сообщалось, что полиция задержала помогавшего Колодичу и его жене в уходе за приусадебным участком рабочего. Его подозревают в нападении на супружескую пару. Уголовное дело взяла на контроль прокуратура Москвы.