Новая Каховка, Херсонская область, 12 июня, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Дежурные службы приступили к обеззараживанию местности в Новой Каховке в Херсонской области. Об этом 12 июня сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Таисия Воронцова/РИА Новости Подтопление стадиона «Энергия» в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС

«Вода сошла с улиц города, сейчас продолжаются работы по ее откачке из подвалов домов, начаты работы по обеззараживанию местности», — сообщил чиновник журналистам.

Он отметил, что проведению работ помогают подразделения Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ. Местные власти действуют по плану восстановления города.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 6 июня в ходе обстрела нанесли критические повреждения задвижкам на Каховской ГЭС, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. В зоне затопления оказались более 30 населённых пунктов.

С затопленных территорий региона эвакуировали более 7 тысяч жителей. При этом ВСУ стреляют по местам их размещения.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ущерб от теракта ВСУ на ГЭС превышает 10 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин отметил, что этой варварской атакой Киев способствовал эскалации ситуации.

11 июня в Новою Каховку по поручению президента Владимира Путина прибыл вице-премьер Марат Хуснуллин. Он проверил, как в городе организовали работы по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. По мнению вице-премьера, организация — на удовлетворительном уровне, жителей обеспечили всем необходимым.

Вода с улиц Новой Каховки сошла к вечеру 11 июня. Но в городе остались объекты в прибрежной зоне, которые по-прежнему затоплены. По прогнозу экспертов, Днепр войдёт в привычное русло к 16 июня.