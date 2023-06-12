Киев, 12 июня, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы в стране с 9 на 8 мая. Это следует из данных на сайте Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В карточке законопроекта говорится, что его возвратили 12 июня с подписью украинского лидера.

Согласно документу, в статью украинского Трудового кодекса о праздничных и нерабочих днях предполагается внести изменения, сделав праздничным днём 8 мая вместо 9 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая экс-премьер-министр Украины Николай Азаров назвал ошибкой ранее принятое украинскими властями решение о переносе празднования Дня Победы на Украине с 9 на 8 мая. Политик подчеркнул, что таким решением Киев официально отказывается «от наиболее впечатляющих побед» жителей Украины.

Депутаты украинской Рады 29 мая приняли закон о переносе празднования победы над нацизмом с 9 на 8 мая. Соответствующий законопроект 8 мая внёс в парламент страны украинский лидер.