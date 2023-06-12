Прага, 12 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Чешскую компанию — распределитель газа GasNet, являющуюся самой крупной в республике, выставили на продажу. Об этом 12 июня сообщила газета Hospodarske noviny.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации издания, стоимость крупнейшей компании — дистрибутора газа составляет десятки миллиардов крон. Решение о её продаже принял единственный собственник компании — консорциум инвесторов во главе с компанией Macquarie Asset Management, который, в свою очередь, является подразделением по управлению активами банка из Австралии Macquarie Group («Макуори груп»), осуществляющего свою деятельность в более чем 30 государствах и имеющего штаб-квартиру в Лондоне.

При этом GasNet снабжает газом домохозяйства и юридические субъекты почти на всей чешской территории, кроме Праги и Южночешского края. В общей сложности у компании свыше 2,3 млн клиентов, она владеет 65 тыс. км газопроводов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий такими брендами, как Zewa, Libresse и Libero, объявил, что прекращает деятельность и продаёт свой бизнес на территории России. По данным пресс-службы компании, российские власти одобрили эту сделку.