Донецк, 12 июня, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Быть частью России — это счастье и большая честь, заявил 12 июня врио главы ДНР Денис Пушилин в поздравлении с Днём России, опубликованном в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Он отметил, что жители Донбасса испытывают в этот день особые чувства, потому что они впервые отмечают его в составе великой Родины. Пушилин назвал любовь к России и верность ей духовным огнём, который есть в каждом жителе ДНР — солдате, враче, учителе, шахтёре, металлурге.

Жители Донбасса встали на путь защиты великого наследия России и исполнения исторического предназначения в 2014 году. Жителей России объединяют гордость за Родину, за подвиги и достижения наших предков, горячее желание заботиться о настоящем и будущем Отечества.

«Мы дорожим этим чувством безбрежного единства. Оно окрыляет нас и удесятеряет наши силы. Быть частью великой страны, принадлежать к ней — это честь, счастье и гордость», — сказал Пушилин.

Жители страны должны сделать всё, чтобы Россия становилась сильнее и благополучнее.

Поздравляя сограждан с Днём России, президент Владимир Путин заявил, что ответственность за судьбу страны завещали предки. День России знаменует неразрывность многовековой истории страны, её величия и славы, единство народа и преданность стране.