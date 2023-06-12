Москва, 12 июня, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что формировать мысли может только настоящее искусство. Об этом российский лидер сказал в День России, 12 июня, на церемонии награждения в Кремле Героев Труда и лауреатов государственных премий.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Путин обратил внимание на слова лауреата госпремии гендиректора Первого канала Константина Эрнста о том, что кино — это не только или не столько развлечение, сколько формирование образа мысли.

«Но, конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство», — добавил глава российского государства.

Сегодня, 12 июня, государственной премии удостоили создателей художественного фильма «Вызов» — автора идеи и продюсер Константина Эрнста, режиссёра, оператора Клима Шипенко и исполнительницу главной роли Юлию Пересильд.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле 12 июня прошла церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года. Награды, в частности, получили лауреаты государственных премий в области науки и технологий — Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, Михаил Скорохватов, Владимир Копейкин, Геннадий Сухих, Левон Ашрафян, Дмитрий Трофимов.

Также в День России Путин назвал священным наследие предков и верность их традициям. Президент отметил, что патриотизм и ответственность за судьбу Отчизны завещаны предками. Глава государства добавил, что День России закрепляет единство многонационального народа страны и знаменует неразрывность многовековой истории, величия и славы, а также единство народа и преданность стране.