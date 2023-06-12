Брюссель, 12 июня, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Переговоры по разрешению конфликта на Украине, скорее всего, не начнутся до выборов президента США, которые должны состояться в 2024 году. Такое мнение 12 июня высказал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Odna Cero.

Christine Olsson/Global Look Press Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель

«Думаю, что он [президент России Владимир Путин] ждёт результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — сказал он.

Глава евродипломатии отметил, что на месте Китая, который Боррель считает другом российского лидера, он заявил бы Путину, что тот «совершил огромную ошибку», начав спецоперацию, и попросил бы её «исправить».

«Этого мы ожидаем от Китая», — добавил европейский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры Киева и Москвы на основе мирных инициатив, которые предложили Бразилия, Индонезия и страны Африки, были бы бессмысленными, опасными и убийственными и для Украины, и Европы. До этого ряд стран выступил с инициативами по урегулированию украинского конфликта.