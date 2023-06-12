Санкт-Петербург, 12 июня, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Вылет самолёта авиакомпании «Нордвинд» в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково отложили из-за роя пчёл, атаковавшего трап. Об этом 12 июня рассказал источник РЕН ТВ.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Рейс авиакомпании «Нордвинд» из Петербурга в Казань отложили из-за того, что во время посадки пассажиров трап облепили пчёлы», — сообщил собеседник.

Источник уточнил, что после этого сотрудники аэропорта приняли решение заменить трап, и добавил, что из-за нашествия медоносных насекомых также осложнился вылет рейса в московский аэропорт Шереметьево. В результате воздушное судно решили перенаправить в другую часть аэродрома.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая два человека, включая сотрудника полиции, серьёзно пострадали в результате атаки сотен пчёл, которые заполонили район Энсино в Лос-Анджелесе. Множество жалящих насекомых, которые появились в городе по неизвестным причинам, привели к хаосу на улицах. Предполагается, что пчёлы могли вырваться из какого-нибудь улья, который потревожили при ремонте, проводившемся в одном из жилых частных домов.