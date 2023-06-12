Москва, 12 июня, 2023, 15:01 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России озвучили суточные потери украинских войск на купянском направлении. Об этом сообщил во время брифинга 12 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Потери противника за сутки составили свыше 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20», — заявил он.

Российские авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ в районах Новомлынска, Масютовки и Кисловки в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого «Западная» группировка российских войск ликвидировала группу украинских диверсантов.

«В районе населенного пункта Розовка ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — сообщил Конашенков.

Также представитель Минобороны заявил, что на краснолиманском направлении российские военные также ликвидировали украинскую разведгруппу. За сутки потери ВСУ на данном тактическом направлении составили более 55 военнослужащих. Также российские войска уничтожили склад боеприпасов.

Ранее в Минобороны сообщили о попытках наступления ВСУ на южнодонецком направлении. В районе Времевского выступа российские военные отразили три украинские атаки, потери ВСУ при этом составили более 120 военнослужащих, два танка и три боевые бронемашины. Как сообщил Конашенков, за сутки на нескольких направлениях украинские потери составили до 250 человек и множество единиц техники. На херсонском направлении ВСУ потеряли до 15 военнослужащих.