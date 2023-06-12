Российские войска уничтожили радиолокационную станцию комплекса ВСУ С-300
Российские войска ликвидировали РЛС комплекса ВСУ С-300 в Днепропетровской области
Москва, 12 июня, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Российские силы уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал Конашенков.
Также за минувшие сутки средства противовоздушной обороны перехватили украинскую тактическую ракету «Точка-У».
Всего с начала спецоперации российские силы уничтожили 426 зенитных ракетных комплексов ВСУ.
Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. В ведомстве уточнили, что цель удара была достигнута.
Также российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения экипажем вертолёта Ка-52 ВКС России движущейся украинской боевой бронированной машины на запорожском направлении. Экипаж вертолёта обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ и нанёс удар управляемой ракетой.