Москва, 12 июня, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Российские силы уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

РИА Новости Военнослужащий ВС России

«В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал Конашенков.

Также за минувшие сутки средства противовоздушной обороны перехватили украинскую тактическую ракету «Точка-У».

Всего с начала спецоперации российские силы уничтожили 426 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. В ведомстве уточнили, что цель удара была достигнута.

Также российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения экипажем вертолёта Ка-52 ВКС России движущейся украинской боевой бронированной машины на запорожском направлении. Экипаж вертолёта обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ и нанёс удар управляемой ракетой.