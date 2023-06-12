Лондон, 12 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Военнослужащие ВВС Великобритании стали массово обращаться в продовольственные банки и благотворительные организации за помощью из-за сильного роста цен на товары первой необходимости. Об этом, ссылаясь на источники, сообщил 12 июня телеканал Sky News.

Army. mil Солдаты вооруженных сил Великобритании

«Военные обращаются к продовольственным банкам или благотворительным организациям за помощью с управлением их долгами», — рассказал журналистам один из собеседников.

Он также сообщил, что многие военные не могут поехать домой на выходные, а также в отпуск из-за нехватки денег. При этом законодательство запрещает военнослужащим объявлять забастовку и требовать повысить жалование.

По данным телеканала, в некоторых благотворительных организациях сообщили, что число обращающихся к ним военных за помощью в последнее время выросло более чем в два раза. Чаще всего на нехватку средств жалуются те, кто служит на южных авиабазах Бенсон и Брайз-Нортон.

Член комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Сара Атертон призвала власти поднять денежное довольствие военным на 10%, чтобы покрыть инфляцию.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года в Великобритании зафиксировали рост цен на продукты на 15,7% в сравнении с тем же месяцем 2022 года. Это стало рекордным показателем за последние 45 лет. Больше всего подорожали скоропортящиеся продукты — на 17,8%.

Как заявил в мае глава отдела аналитики розничной торговли и бизнеса исследовательской компании NielsenIQ Майк Уоткинс, Великобритания ещё не преодолела пик инфляции.