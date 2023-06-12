Донецк, 12 июня, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в ДНР уничтожили российские военные в рамках спецоперации, сообщил 12 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня «Град»

Российские военные нанесли удар в районе Торского в ДНР на краснолиманском направлении. Также российская армия поразила подразделения ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населённых пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР.

Российские войска поразили скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах Пречистовки, Великой Новосёлки и Нескучного в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о скоплении сил ВСУ в районах городов Угледара и Авдеевки. По его прогнозу, ВСУ усилят наступление на донецком направлении.