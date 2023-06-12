Москва, 12 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Самые активные военные действия на донецком направлении за сутки шли в районе Авдеевки и Марьинки, российские войска успешно отразили две атаки украинской армии, уничтожив до 140 военных ВСУ. Об этом 12 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«На донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что группировка российских войск «Юг» успешно отразила две атаки украинских войск в направлении Первомайского и северной окраины Марьинки в ДНР.

Также военный указал, что на этом направлении за сутки уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что украинские военные группой численностью до 15 человек предприняли попытку вылазки на южной окраине села Каменское в Запорожской области, которая была своевременно выявлена и отброшена. Также он рассказал, что ВСУ несут серьёзные потери как личного состава, так и военной техники на запорожском направлении.