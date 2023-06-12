Москва, 12 июня, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Российские военные ночью нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 12 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — проинформировал он.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 12 июня показало кадры уничтожения экипажем вертолёта Ка-52 ВКС России движущейся украинской боевой бронированной машины на запорожском направлении. В ведомстве уточнили, что экипаж вертолёта Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ и нанёс удар управляемой ракетой.

Начальник пресс-центра «Западной» группы Сергей Зыбинский 12 июня сообщил, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по скоплению сил ВСУ на купянском направлении на территории Харьковской области.