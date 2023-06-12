Москва, 12 июня, 2023, 13:41 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России заявили о продолжении попыток украинских войск наступать на южнодонецком направлении. Об этом на брифинге 12 июня сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В частности, в районе Времевского выступа российские военные отразили три украинские атаки с направления Великой Новосёлки и в районе Левадного. Потери ВСУ при этом составили более 120 военнослужащих, два танка и три боевые бронемашины.

«В районах Пречистовки, Великой Новосёлки и Нескучного Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ», — сообщил Конашенков.

Также в Минобороны заявили, что за сутки на данных направлениях потери украинских войск составили до 250 человек, пять танков, семь боевых бронемашин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

Помимо этого на херсонском направлении украинская сторона потеряла до 15 военнослужащих. Вместе с тем российские войска поразили один автомобиль и гаубицу Д-30.

Ранее ИА Регнум сообщало об ударе российских войск по местам дислокации резервов ВСУ. Его нанесли ночью высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Ранее Минобороны 12 июня показало кадры уничтожения экипажем вертолёта Ка-52 ВКС России движущейся украинской бронемашины на запорожском направлении. В ведомстве уточнили, что экипаж обнаружил ее и нанёс удар управляемой ракетой.