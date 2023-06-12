Берн, 12 июня, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Швейцарская финансовая группа UBS официально завершила приобретение своего конкурента и второго по величине в стране банка Credit Suisse. Об этом говорится в открытом письме группы, которое 12 июня опубликовала газета Neue Zurcher Zeitung.

Boris Roessler/Global Look Press Швейцарская финансовая группа UBS

«Мы завершили юридическое поглощение Credit Suisse», — указывается в письме, которое подписали гендиректор UBS Серджио Эрмотти и глава правления банка Колм Келлехер.

Уточняется, что теперь UBS собирается сконцентрироваться на управлении капиталом, частных клиентах и корпорациях и считает своей целью «обеспечение стабильности». При этом подчёркивается, что банковские услуги Credit Suisse продолжат предоставлять в обычном режиме, без перерыва.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта UBS объявил о поглощении своего конкурента Credit Suisse, оказавшегося в кризисной ситуации. По данным Национального банка Швейцарии, крупнейший банк страны заявил об этом, имея поддержку федерального правительства страны, управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и нацбанка.

Также 19 мая бюджетный комитет сената Конгресса США опубликовал данные, согласно которым швейцарский банк Credit Suisse до 2020 года занимался обслуживанием счетов высокопоставленных нацистских чиновников. По данным американских конгрессменов, имеются в виду 99 клиентов организации, которые были либо нацистскими чиновниками в Германии, либо являлись членами групп в Аргентине, связанных с нацистами.