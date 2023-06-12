Флорида, США, 12 июня, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Выставочный бой легенды бокса Флойда Мейвезера и внука гангстера Джона Готти 12 июня завершился массовой дракой. Внук американского гангстера Готти бурно выразил недовольство остановкой поединка после шестого раунда и решил продолжить спортивный бой как обычную драку.

EPA/TOLGA AKMEN/ТАСС Флойд Мейвезер на ринге

Рефери принял такое решение после неоднократных запрещённых захватов со стороны Готти. Но тот продолжил боксировать и атаковал оппонента. Когда Мейвезер ему ответил, в потасовку ввязались и все секунданты, и помощники обоих боксёров. На ринге за секунду образовалась толпа мужчин, которые начали разнимать разгорячённых спортсменов, а затем выяснять отношения между собой. Готти зажали в углу ринга, не давая продолжать нападки на соперника. В итоге и Мейвезера, и Готти вывели со стадиона.

Флойд Мейвезер — лучший боксёр всех времён и народов вне зависимости от весовой категории (по версиям изданий Ring и BoxRec), боксёр года (1998, 2007, 2013, 2015), бронзовый призёр Олимпийских игр (1996), чемпион мира в различных весовых категориях.

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Одним из самых ожидаемых и громких событий мира бокса был его бой 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе с филиппинцем Мэнни Пакьяо. 26 августа 2017 года провёл выставочный бой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, в котором одержал победу; в июне 2021 года — с блогером и боксёром-любителем Логаном Полом.

C 1 июня 2012 года Мейвезер отбывал 90-дневное тюремное заключение за избиение бывшей подруги на глазах у своих детей, 3 августа досрочно вышел на свободу.