Будапешт, 12 июня, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на новость о том, что американский миллиардер Джордж Сорос передал контроль за средствами своему сыну Александру. Венгерский политик в социальной сети Twitter сравнил эту ситуацию со сценой из фильма «Крестный отец».

Иван Шилов ИА REGNUM Джордж Сорос

Орбан разместил на странице эпизод из фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», где глава мафиозного клана передает сыну контроль за империей. Размещённый эпизод фильма сопровождался подписью «Сорос 2.0».

Как сообщало 11 июня ИА Регнум, американский финансист Джордж Сорос решил передать контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей 37-летнему сыну. Возглавив организацию, Алекс Сорос заявил, что продолжит поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой США. Сорос-младший добавил, что средства семейной фондовой империи намерен тратить на поддержку «левых» партий, избирательного права, абортов и гендерного равенства.

В одном из комментариев он отметил, что «обеспокоен» возможностью переизбрания на пост президента США Дональда Трампа и продолжит оказывать финансовую поддержку Джо Байдену. Сорос-младший уже встречался с представителями администрации президента, Конгресса США, а также с президентом Бразилии и премьер-министром Канады.