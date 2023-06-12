Брюссель, 12 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Евросоюз готовится к тому, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет. Об этом 12 июня заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции RMS.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы готовимся к тому, что эта война будет продолжаться долго», — сказал он, и уточнил, что войны с высокой интенсивностью боевых действий в Европе до этого продолжались по несколько лет.

Еврокомиссар отметил, что, по его мнению, возможности введения Евросоюзом новых антироссийских санкций ещё не исчерпаны.

«Конечно, возможны другие санкции, но никто не говорил, что Украина победит благодаря ограничительным мерам. Если Украина когда-то и победит, то военным путём», — указал Бретон.

Он добавил, что именно для этого Евросоюз вместе со своими союзниками предоставляет Киеву всю необходимую поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня экс-начальник главного штаба ВС Италии, бывший глава военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано заявил, что военный конфликт на территории Украины продлится долго. При этом он назвал маловероятной возможность перерастания украинского конфликта в мировой.

США 9 июня объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,1 млрд долларов. Таким образом, общий объём военной поддержки Киева Вашингтоном с начала спецоперации превысит $40 млрд.