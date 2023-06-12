Москва, 12 июня, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанёс удар по скоплению сил украинской армии на купянском направлении на территории Харьковской области. Об этом 12 июня сообщил начальник пресс-центра «Западной» группы Сергей Зыбинский.

Валентин Капустин/РИА Новости Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ

«Нанёс ракетно-бомбовый удар по сосредоточению вооружения, военной и специальной техники из состава 4-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Петропавловка», — проинформировал военный.

Он также сообщил, что расчёт самоходной артустановки (САУ) «Мста-С», которым командует младший сержант Виталий Петров, уничтожил БТР противника под селом Синьковка в Петропавловском районе. В 20 километрах от него, возле села Новомлынск, расчёт ПТРК группы спецназначения уничтожил пикап ВСУ.

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Также под Купянском экипаж САУ «Мста-С» во главе с младшим сержантом Александром Чуйко уничтожил артиллерийское орудие М777, произведённое в США.

Ранее Зыбинский сообщил, что российская артиллерия под Купянском, возле Ольшана, уничтожила диверсионно-разведывательную группу. В том же районе возле села Молчаново российские бойцы сорвали переброску резерва ВСУ.