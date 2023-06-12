Москва, 12 июня, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Газпром в понедельник, 12 июня, возобновил поставки газа по «Турецкому потоку» после недельного ремонта. О завершении планового ежегодного техобслуживания газопровода холдинг сообщил в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

«Профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», — говорится в сообщении.

В мае 2023 года аналогичный запланированный заранее ремонт прошёл на другом газопроводе, соединяющем Россию и Турцию, — «Голубом потоке».

Как сообщало ИА Регнум, годом ранее профилактика газопровода проводилась предприятием примерно в тот же период. В 2022 году поставки газа по «Турецкому потоку» временно прекращались с 21 по 28 июня. Аналогичным образом, как и в текущий момент, приостановку заблаговременно согласовали все заинтересованные стороны.

«Турецкий поток» доставляет газ из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность трубопровода составляет 31,5 млрд кубометров в год. Конечные пункты транспортировки — Турция и страны Южной и Юго-Восточной Европы.