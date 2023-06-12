Белгород, 12 июня, 2023, 12:59 — ИА Регнум. ВСУ 11 июня нанесли серию ударов по территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

По селу Журавлёвка Белгородского района ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов, по Устинке — три. Никто не пострадал в результате этих обстрелов.

Кроме того, ВСУ обстреляли из миномёта хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. Два раза были сброшены на этот хутор взрывные устройства с беспилотников. Также пострадавших нет.

Губернатор сообщил об обстреле со стороны ВСУ территории возле села Новостроевка-Вторая (Грайворонский городской округ). Атаку украинская сторона вела из гранатомёта. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Грайворонский городской округ с помощью беспилотников. О пострадавших информации нет.

«По Шебекинскому городскому округу [украинской стороной] выпущено 19 единиц различных боеприпасов», — написал Гладков.

По его данным, ВСУ обстреляли в округе посёлок Новая Таволжанка из ствольной артиллерии: зафиксировали шесть прилётов. Четыре взрывных устройства сбросили с беспилотников.

По селу Муром ВСУ выпустили шесть миномётных снарядов, по селу Середа — три. Пострадавших нет, разрушений также нет, резюмировал глава региона.

Ранее 12 июня Гладков сообщил об обстреле села Вязовое (Краснояружский район, Белгородская область) со стороны ВСУ. Пострадавших в результате этой атаки нет.

10 июня ВСУ два раза обстреляли село Новостроевка-Вторая. Гладков сообщил, что у подразделений самообороны Белгородской области на сегодняшний день уровень готовности очень высокий.