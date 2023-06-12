Уфа, 12 июня, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В городе Давлеканово в Башкирии девочка погибла после удара электрическим током возле железнодорожных путей. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«По версии следствия, 11 июня 2023 года в городе Давлеканово Республики Башкортостан вблизи железнодорожных путей 13-летняя девочка задела линию электропередач, в результате чего получила удар током и скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, допрашивают очевидцев и выполняют комплекс действий, необходимых для установления всех обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января мать 18-летнего актёра Арсена Суховского Юлианна Мадведева рассказала о причинах гибели своего сына. По её словам, молодого человека убило током в трансформаторной будке, в которую начальник отправил его фотографировать счётчики. Около будки тело актёра пролежало два дня, перед тем как его обнаружили. Из компании, где он работал, после произошедшего убрали все камеры видеонаблюдения.