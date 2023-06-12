Алёшки, Херсонская область, 12 июня, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Автослесарь из Мариуполя при поддержке российских военнослужащих эвакуирует животных из затопленных Алёшек в Херсонской области, сообщает 12 июня ИА Регнум.

Жители Мариуполя не остаются в стороне: автослесарь вместе с сестрой и волонтерами купили несколько катеров, телеги и на общественных началах, за свой счёт, прибыли в Алёшки с первоначальной миссией — эвакуировать животных.

«Много животных там. Будем заниматься, будем возить людей, будем возить животных, будем возить всех», — сказал неравнодушный автослесарь из Мариуполя.

Он также рассказал, что животных будут вывозить в Мариуполь, в Донецк, с последующим размещением животных в приютах в Москве.

Кроме того, мужчина рассказал, что военные всячески содействуют волонтёрам, пропускают без очередей.

По информации корреспондента ИА Регнум, уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки 8 июня снизился, но существенно вырос ниже по течению. Голая Пристань, Алешки и ряд сёл находились в зоне критического подтопления. Тогда из этих районов эвакуировали более 600 человек.

Спасатели из общественных молодёжных организаций России подключились 10 июня к спасательной операции МЧС в Новокаховском районе Херсонской области. ИА Регнум показало кадры спасения людей и животных из затопленных мест у Новой Каховки. На кадрах видно, как спасатели встретили разрушенную будку, в которой жила собака Грета, — лёгкая постройка с надписью на фасаде держалась на поверхности водоёма.

В ночь на 6 июня после обстрелов часть задвижек ГЭС оказалась разрушена. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России назвали атаку Киева на ГЭС терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по соответствующей статье.