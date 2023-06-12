Москва, 12 июня, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в День России, 12 июня, опубликовал фото майдана Незалежности и заявил, что скоро его переименуют.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Майдан Незалежностi. Скоро — площадь России», — подписал политик в своём Telegram-канале фото украинской площади с российским флагом.

Ранее Медведев не раз призывал к уничтожению киевского режима. В частности, он охарактеризовал его как террористический и призвал к ликвидации террористов.

Как он заявил во время посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области, спецоперация России на Украине фактически представляет собой контртеррористическую борьбу с целью уничтожения «осиного гнезда» сложившегося в республике режима. Тогда Медведев также отметил, что и страны, выступающие в поддержку Украины, по сути, встали на «тропу войны» с Россией.