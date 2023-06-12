Бишкек, 12 июня, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Российскую активистку Алёну Крылову, которую подозревают в экстремизме, задержали в Киргизии. Об этом сообщили 12 июня в пресс-службе Верховного суда страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Представитель пресс-службы уточнил, что Первомайский районный суд города Бишкека удовлетворил ходатайство следователя о временном заключении активистки под стражу своим постановлением от 6 июня 2023 года.

«К. А. Г. (Крылова Алена Геннадьевна. — Прим. ред.) временно заключена под стражу на срок до 4 июля 2023 года», — сказала он.

Активистку подозревают в причастности к сообществу «Левое сопротивление» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мещанский суд Москвы в ноябре 2022 года принял решение об аресте Крыловой, после чего её объявили в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня правоохранители провели обыски у шестерых организаторов движения «Весна» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам источника в правоохранительных органах, обыски прошли в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге. Он уточнил, что в отношении указанных лиц возбудили уголовные дела по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых сил России, а также публичных призывах к осуществлению «деятельности против безопасности государства», организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.