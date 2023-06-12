Геническ, Херсонская область, 12 июня, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Российские военные из группировки войск «Днепр» уничтожили в Херсонской области в ходе боевых действий две гаубицы украинской армии Д-30. Об этом 12 июня рассказал представитель экстренных служб региона журналистам.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом», — сказал он.

Представитель экстренных служб уточнил, что в результате этого удалось ликвидировать четверых украинских военных, ещё двое получили ранения.

Он отметил, что также российские войска уничтожили место временной дислокации одного из подразделений украинской армии у села Станислава, ВСУ потеряли 10 солдат и ещё восемь получили ранения, также российские войска вывели из строя две единицы автомобильной техники.

Кроме того, представитель экстренных служб добавил, что на каховском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и место временной дислокации подразделения ВСУ, а на херсонском направлении — боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» с экипажем и боекомплектом.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что операторы ударных беспилотников Вооружённых сил России уничтожили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении. Российские военные вскрыли позиции украинской армии с оборудованными долговременными укреплениями.