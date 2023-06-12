Москва, 12 июня, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Уральского предпринимателя из списка Forbes резидента ОАЭ Влада Marlon (настоящее имя — Владислав Гармаш) потребовали проверить на достоверность доходов и налоги после ликвидации ИП в России, сообщил ИА Регнум глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Кадр из видео Влад Marlon (настоящее имя — Владислав Гармаш)

Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить 28-летнего основателя компании Marlerino Group, которая занимается маркетингом и монетизацией приложений на зарубежных рынках. В январе 2023 года бизнесмен из Екатеринбурга попал в список предпринимателей до 42 лет Forbes с доходом минимум 12,4 млн долларов.

«Прошу проверить Владислава Гармаша на достоверность полученных доходов и их соответствие с уплаченным в казну Российской федерации налоговым отчислением за период с 26 июля 2019 года по 26 июля 2022 года, на момент ликвидации ИП», — говорится в тексте обращения.

Владислав Гармаш последние несколько лет жил в Дубае, где нет налогов на доходы физлиц, а зарегистрированные компании не обязаны платить корпоративный налог. В прошлом году он упразднил ИП в Екатеринбурге. В этом году он перебрался на Кипр, где 9 марта 2023 года зарегистрировал новую компанию Marlerino Group LTD. В одном из интервью Гармаш заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию, так как поставил себе задачу выйти из резидентства этой страны.

Как сообщало ИА Регнум, в мае блогер Елена Блиновская, известная по платным, якобы помогающим достигать целей тренингам «Марафон желаний», оказалась фигурантом уголовного дела об уклонении от налогов в крупном размере. Её задержали при попытке выехать за границу. Суд отправил её под домашний арест. Также в уклонении от налогов обвинили мужа Блиновской. Ему в качестве меры пресечения запретили пользоваться телефоном, интернетом и общаться со свидетелями и другими участниками уголовного дела, кроме жены.