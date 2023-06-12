Рим, 12 июня, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто призвал Европейский союз к активным действиям для того, чтобы сообщество не оставляло Африку под влиянием России и Китая. Он заявил об этом 12 июня в интервью газете Il Messaggero.

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По мнению Крозетто, ставки в вопросе отношений со странами Африки высоки и потому европейским государствам нужно беспокоиться не только о росте числа высадок африканских мигрантов, но и о судьбе всего этого контента, на котором через полтора-два десятилетия, по его оценке, будет проживать 2,5 млрд человек.

«Если она [Европа] не будет действовать, то оставит Африку под влиянием России и Китая, которые хотят эксплуатировать её точно так же, как это делали европейские колонизаторы столетие назад», — сказал он.

Также глава итальянского минобороны отметил, что отсутствие реальной помощи ЕС государствам Африки, в частности Тунису, отдаёт их в руки сил, желающих использовать их, чтобы через несколько лет «ввергнуть Запад в кризис».

«Либо Европа поможет Тунису и Африке в развитии, либо у неё не будет будущего», — пояснил Крозетто и добавил, что Россия якобы способна «косвенным образом» использовать острую проблему с мигрантами против Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая президент России Владимир Путин заявил, что Кремль придаёт большое значение развитию отношений со странами Африки и Ближнего Востока. Глава государства уточнил, что Москва продолжит участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта, в котором руководствуется решениями ООН и Арабской мирной инициативой, автором которой является Саудовская Аравия.