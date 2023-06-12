Вашингтон, 12 июня, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Запад больше не может навязывать свое лидерство миру, сообщило издание The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

В статье «Запад должен подготовиться к давно назревшей расплате» Чандран Наир заявил о продолжающемся формировании многополярного миропорядка — без западной гегемонии. Идёт подготовка великой расплаты Запада за навязывание человечеству своего лидерства.

«Конечным результатом станет значительная переоценка международных отношений, какими мы их знаем. Эта великая расплата будет обусловлена пятью основными тенденциями, которые вынуждают западные страны противостоять и приспосабливаться к будущему, в котором власть должна быть разделена с остальными в многополярном мире», — заявил автор статьи.

Он перечислил эти тенденции. В частности, автор статьи указал на то, что Запад на протяжении всей своей колониальной истории пытался представить себя как создателя современной цивилизации и доброжелательной направляющей силы. Но эта схема больше не работает, поскольку информационные технологии, такие как интернет и социальные сети, разрушили монополию на информацию и историю, когда-то принадлежавшую западным медиа-компаниям, университетам, книгоиздателям.

История больше не ограничивается западной интерпретацией, в которой он не признавал своих ошибок и неблаговидных действий, таких как разрушение культур коренных народов первыми американскими первопроходцами, европейская эксплуатация африканского континента или обращение Австралии с аборигенами. Запад не стремится признавать и свои теперешние ошибки.

Автор статьи посоветовал Западу бороться с этой тенденцией и её последствиями, а не продолжать скрывать её за отрицанием.

Затем он назвал вторую тенденцию — переоценку «основанного на правилах» международного порядка. Эта концепция вызывает много насмешек во всем мире и широко рассматривается как инструмент, используемый Западом для контроля над глобальными делами и сохранения гегемонии.

«Китай занял более видное место, предлагая глобальные общественные блага, такие как миротворчество и решение проблемы изменения климата, чего западные страны не хотят или не могут делать. Точно так же Индия начинает самоутверждаться, как и другие более мелкие страны, такие как ОАЭ и Индонезия», — заявил Наир.

Он призвал Запад признать, что международный баланс сил изменился и что он больше не может навязывать свою волю другим. Пора смириться с этой новой реальностью и признать, что необходим новый, более прагматичный и многополярный подход, при котором страны проводят свою внешнюю политику.

Третья тенденция — это разоблачение западного «миротворчества». США и ЕС получают выгоду от войны, они не заинтересованы в установлении подлинного мира. США и их союзники по НАТО являются движущей силой роста мировых военных расходов, при этом Вашингтон тратит на оборону больше, чем остальные десять стран вместе взятые.

«Остальной мир осознал, что Западу нельзя доверять руководство глобальными мирными усилиями в одиночку, особенно если значительная часть их экономики ориентирована на извлечение выгоды из конфликта», — сообщил автор.

Четвёртой тенденцией он назвал «свержение с престола западной финансовой надстройки». Политики и эксперты открыто говорят о «вооружении финансов» и о применении санкций к странам, которые не соответствуют западным намерениям. Способность США и их союзников замораживать и даже конфисковать резервы суверенных государств — Афганистана, Венесуэлы, России — потрясла весь мир. Растёт недоверие к финансовой системе Запада и неприятие западных финансовых структур.

Пятой тенденцией автор статьи назвал крах доверия к западной прессе. Он подчеркнул, что при исключительно одностороннем освещении украинского конфликта регулярно упускаются из виду национальные и региональные геополитические сложности в давних российско-украинских отношениях и история расширения НАТО в Европе.

«Отсутствие репортажей о бомбардировке «Северного потока», которая, по мнению многих, была совершена западной страной, — с репортажами, подтверждающими это утверждение, — является вопиющей дырой, которая способствовала недоверию к западным СМИ как со стороны незападных, так и западных стран», — заявил автор материала.

Он добавил, что Западу следует увидеть то, что очевидно для всех, кроме него самого — мир не такой, каким он был в эпоху после окончания холодной войны.

«У Запада просто нет той политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности, которая была когда-то. Западные страны должны адаптироваться к этой меняющейся международной обстановке, а не упорно настаивать на том, чтобы всё шло своим чередом. Невыполнение этого требования сделает мир более опасным местом и ещё больше подорвет авторитет и влияние Запада», — сообщил Чандран Наир.

24 мая, приветствуя участников Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, президент России Владимир Путин заявил, что энергетический и продовольственный кризисы в мире — дело рук Запада, который пытается извлечь выгоду из сложностей других стран. Запад грубо вмешивается в суверенные дела государств.